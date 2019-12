Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 08.12.2109

Peine (ots)

Einbruch in Handygeschäft

Peine, Gröpern, 07.12.2019, 03.30 Uhr

Bislang unbekannte Täter schlugen die Schaufensterscheibe eines Handygeschäfts in der Peiner Fußgängerzone ein und gelangten durch das entstandene Loch in das Ladeninnere. Dort entwendeten sie nach bisherigen Erkenntnissen sieben Smartphones. Die Schadenshöhe ist derzeit noch unbekannt.

Versuchter Einbruch in Fitnessstudio

Vechelde, Peiner Straße, 06.12.2019, 22 Uhr bis 07.12.2019, 05.30 Uhr

Unbekannte Täter gelangten auf bislang nicht bekannte Weise in ein Fitnesstudio und legten dort auch schon mehrere Gegenstände für den Abtransport zurecht. Aus unbekannten Gründen brachen die Täter ihr Vorhaben allerdings ab und entfernten sich anschließend ohne Diebesgut vom Tatort.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Peine, Hans-Marburger-Straße/Senator-Voges-Straße, 07.12.2019, 07.05 Uhr

Ein 25-jähriger Peiner befuhr nach Zeugenaussagen mit seinem Pkw VW Golf die Hans-Marburger-Straße und wollte von dieser nach rechts in die Senator-Voges-Straße abbiegen. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam er von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen ordnungsgemäß geparkten 1er BMW. Der VW Golf-Fahrer entfernte sich anschließend in Richtung Kantstraße vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden gekümmert zu haben.

Aufgrund des am Unfallort verlorenen Kennzeichens konnte der VW Golf-Fahrer wenig später an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Dabei wurde festgestellt, dass er unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein freiwillig durchgeführter Alcotest ergab einen vorläufigen Wert in Höhe von 1,61 Promille Atemalkoholkonzentration. Daraufhin wurden dem nunmehr Beschuldigten im Peiner KLinikum zwei Blutproben entnommen.

Die Gesamtschadenshöhe wurde auf ca. 15.000 Euro geschätzt.

Gegen den VW Golf-Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

