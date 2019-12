POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich des Polizeikommissariats Salzgitter-Bad vom 08.12.2019

Polizei Salzgitter

Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich des Polizeikommissariats Salzgitter-Bad vom 08.12.2019

Salzgitter (ots)

Pkw-Diebstahl

In der Zeit von Freitag, 22.50 Uhr, bis Samstag, 05.30 Uhr, wurde am Robert-Koch-Platz in Salzgitter-Bad ein weißer Citroen durch bislang unbekannte Täter entwendet. Der Schaden beträgt ca. 20000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel.: 05341/8250 bei der Polizei in Salzgitter-Bad zu melden.

Verkehrsunfallflucht

In der Zeit von Freitag, 20.45 Uhr, bis Samstag, 05.34 Uhr, kam in der Alten Landstraße in Salzgitter-Flachstöckheim ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab und beschädigte einen geparkten Renault Twingo. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Am Renault entstand Sachschaden von ca. 2500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel.: 05341/8250 bei der Polizei in Salzgitter-Bad zu melden.

Verkehrsunfallflucht

Am Samstag in der Zeit von 08.30 Uhr bis 08.45 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in der Liebenhaller Straße in Salzgitter-Bad einen geparkten Opel Astra und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Am geparkten Pkw entstand Sachschaden von ca. 100 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel.: 05341/8250 bei der Polizei in Salzgitter-Bad zu melden.

Verkehrsunfall

Am Samstag um 13.55 Uhr kam es An der Erzbahn in Salzgitter-Bad auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei den Parkplatz befahrenden Pkw. Bei dem Zusammenstoß entstand Sachschaden von ca. 4500 Euro. Da die Verursachung des Unfalls bislang nicht geklärt werden konnte, werden Zeugen gebeten, sich unter Tel.: 05341/8250 bei der Polizei in Salzgitter-Bad zu melden.

Verkehrsunfallflucht

In der Zeit von Freitag, 22.00 Uhr, bis Samstag, 13.30 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer im Rabenwinkel in Salzgitter-Bad einen geparkten Pkw Hyundai und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Am geparkten Pkw entstand Sachschaden von ca. 400 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel.: 05341/8250 bei der Polizei in Salzgitter-Bad zu melden.

Suizidversuch

Am Samstag um 20.10 Uhr kam auf der Kreisstraße 26 zwischen Salzgitter-Flachstöckheim und Salzgitter-Ohlendorf ein 30-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Brückenpfeiler. Der schwer verletzte allein beteiligte Insasse gab der Polizei gegenüber an, dass es sich um einen Suizidversuch gehandelt habe. Der 30-jährige wurde einem Krankenhaus zugeführt. Der Sachschaden am Pkw beträgt ca. 20000 Euro.

