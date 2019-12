Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Sonntag, 8. Dezember 2019

Wolfenbüttel (ots)

Einbruchdiebstahl in Einfamilienhaus

In ein Einfamilienhaus in Wolfenbüttel, Im Sikfeld, wurde am 07.12.19, in der Zeit von 12.15 h - 22.50 h, gewaltsam eingebrochen. In dieser Zeit war der 62jährige Eigentümer abwesend. Entwendet wurde seinen Angaben zufolge eine Münzsammlung, deren Wert noch nicht beziffert werden kann.

Einbruchdiebstahl in Einfamilienhaus

Während der Abwesenheit der 60 und 59 Jahre alten Eigentümer brachen z. Zt. unbekannte Täter am 07.12.19, von 08.30 h - 21.00 h, in ein Einfamilienhaus in Fümmelse, Ritterhof, ein. Entwendet wurden Schein- und Münzgeld im Wert von ca. 2000,- Euro.

Einbruchdiebstähle in zwei Einfamilienhäuser in Wolfenbüttel, Monplaisir

Die Abwesenheit der jeweiligen Eigentümer nutzten bislang unbekannte Täter aus, um in zwei nebeneinanderliegende Einfamilienhäuser einzubrechen. Der Tatzeitraum kann auf den 07.12.19, in der Zeit von 14.30 h - 18.30 h eingegrenzt werden. Die 50 und 30 Jahre alten bzw. der 40jährige Eigentümer der Häuser konnten zum Diebesgut und dem entstandenen Schaden noch keine Angaben machen.

- Skiebe - PHK

Rückfragen bitte an:



Polizei Salzgitter

Polizeikommissariat Wolfenbüttel

Dienstschichtleiter

Telefon: 0 53 31 / 93 31 15

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell