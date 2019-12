Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Montag, 9. Dezember 2019:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Einbrecher gefasst

Sonntag, 08.12.2019, gegen 19:40 Uhr

Dank eines aufmerksamen Zeugen konnte am Sonntagabend ein Einbrecher auf frischer Tat festgenommen werden. Der Zeuge hatte die Polizei informiert, nachdem er beobachtet hatte, wie ein unbekannter Täter mittels Hebelwerkzeug sich Zugang zum Außenlager eines Getränkemarktes in der Straße Im Kalten Tale verschafft hatte. Die daraufhin eingesetzten Polizeibeamten konnten den 41-Jährigen Tatverdächtigen noch am Ort stellen und vorläufig festnehmen. Zum entstandenen Schaden können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Die Ermittlungen dauern an.

Wolfenbüttel: Autofahrerin mit 1,8 Promille unterwegs

Sonntag, 08.12.2019, gegen 22:20 Uhr

Aufgrund eines Zeugenhinweises kontrollierte die Polizei am Sonntagabend eine 40-jährige Autofahrerin die zuvor mit ihrem PKW auf der Straße Neuer Weg unterwegs war. Hierbei stellten die Beamten eine deutliche Alkoholbeeinflussung fest. Der Alkoholtest ergab einen Wert von 1,8 Promille. Eine Blutprobenentnahme sowie die Beschlagnahme des Führerscheines waren die Folgen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Polizei Salzgitter

Polizeikommissariat Wolfenbüttel

Frank Oppermann

Telefon: 05331 / 933 - 104

E-Mail: frank.oppermann65@polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell