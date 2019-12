POL-PDPS: Ladendiebstahl

Polizeidirektion Pirmasens

Am 27.12.2019 gegen 16:50 Uhr wurde ein Ladendieb in einer Parfümerie in der Zweibrücker Fußgängerzone auf frischer Tat ertappt. Der 47-Jährige versteckte zwei hochwertige Parfümflaschen in seiner Jackentasche und verlies anschließend die Filiale, ohne die Ware zu bezahlen. Hierbei wurde dieser von einer Zeugin angesprochen. Bei der Überstellung des Ladendiebs an die Polizei und der anschließenden Überprüfung seiner Person wurde festgestellt, dass dieser mit einem Haftbefehl gesucht wird. Folglich wurde er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in die Justizvollzugsanstalt Zweibrücken eingeliefert. Die Schadenshöhe beträgt etwa 250 Euro.

