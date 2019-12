Polizei Münster

POL-MS: Wohnmobil kollidiert mit geparktem Pkw - Fahrer pustet 1,2 Promille

Münster (ots)

Ein 65-jähriger Mann kollidierte am Samstagabend (30.11., 19:01 Uhr) mit seinem Wohnmobil an der Scheibenstraße mit einem am Straßenrand geparkten Mercedes. Zivile Polizisten beobachten den Verkehrsunfall und hielten den Drensteinfurter an. Die hinzugerufenen Streifenbeamten rochen sofort, dass der 65-jährige Fahrer alkoholisiert war. Ein freiwilliger Test zeigte einen Wert von 1,2 Promille. Die Beamten nahmen den Mann mit zur Wache, dort musste er eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Der verursachte Schaden beträgt rund 11.000 Euro.

