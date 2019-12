Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Zweibrücken (ots)

Am 27.12.2019 gegen 14:20 Uhr kam es in der Vogesenstraße in Zweibrücken in Höhe der dortigen Bäckerei zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein am Straßenrand geparkter weinroter Mitsubishi Grandis wurde durch einen vorbeifahrenden schwarzen PKW beschädigt. Hierbei streifte das flüchtige Fahrzeug mit seinem rechten Außenspiegel den linken Außenspiegel des geschädigten Fahrzeuges und entfernte sich anschließend in Richtung Zweibrücken, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise zum Verursacher liegen derzeit nicht vor. Schadenshöhe ca. 350 Euro. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de).

