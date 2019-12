Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Fahrt unter Drogeneinfluss

Pirmasens (ots)

Am Freitag, den 27.12.2019, um 19:00 Uhr, wurde ein 26-jähriger Fahrzeugführer im Parkhaus eines Supermarktes in der Wiesenstraße in Pirmasens einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle ergaben sich deutliche Anzeichen für den Konsum von Drogen. Ein durchgeführter Drogentest bestätigte die Einnahme von Cannabis und Amfetamin. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt unterbunden. Der Fahrer muss mit einem Fahrverbot und einer empfindlichen Geldbuße rechnen.

