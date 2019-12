Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Ladendiebstahl

Pirmasens (ots)

Am Freitagmorgen, gegen 11:05 Uhr, wurde durch 2 Männer eine Warnweste (Wert von 2,75 Euro) in einem Baumarkt in der Zweibrücker Straße entwendet. Bei der anschließenden Durchsuchung der mitgeführten Rucksäcke und Sporttaschen konnten u.a. eine größere Menge zerschnittener Kupferkabel und Einbruchswerkzeug aufgefunden und sichergesellt werden. Die sichergestellten Gegenstände konnten bislang keiner Straftat zugeordnet werden. Gegen die beiden Männer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell