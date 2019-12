Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Friedliche Demonstration in Hanau

Offenbach (ots)

Demonstration verlief friedlich - Hanau

(hf) Äußerst friedlich verlief nach Angaben der Polizei eine Demonstration, die am Samstag in Hanau stattfand. Unter dem Motto "Solidarität mit Rojava" versammelten sich rund 250 Teilnehmer gegen 15 Uhr am Hauptbahnhof in Hanau. Von dort zogen die Demonstranten durch die Innenstadt bis zum Freiheitsplatz. Während des Aufzuges kam es zu einer Körperverletzung, ein Tatverdächtiger wurde festgenommen. Am Freiheitsplatz fand eine Abschlusskundgebung statt. Während deren Verlauf fanden sich knapp 60 Gegendemonstranten ein - nennenswerte Beeinträchtigungen der Abschlusskundgebung erfolgten hierdurch nicht. Die Polizei hielt die beiden Lager strikt getrennt. Um 17.30 Uhr war alles beendet, sämtliche Personen hatten den Veranstaltungsort verlassen. Nach Angaben der Polizei hat die gute Zusammenarbeit - schon im Vorfeld und auch während der Demonstration - mit der Stadt Hanau, aber auch mit dem Veranstalter, wesentlich zum friedlichen Verlauf beigetragen.

Henry Faltin, Hanau, Pressestelle, 21.12.2019

