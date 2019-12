Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen von Freitag, 20. Dezember 2019

Bereich Offenbach

1. Sprüche in Autotüren gekratzt - Offenbach

(as) Die Polizei sucht nach einem Mann, der am Mittwochabend, zwischen 21 und 21.30 Uhr, mehrere hochwertige Fahrzeuge zerkratzte. Der Täter sah es ausschließlich auf Fahrzeuge mit auffallenden oder schwarzen Farben ab. Er kratzte teils ganze Sätze in englischer Sprache auf die Fahrzeugseiten der abgestellten Autos. Nach Zeugenhinweisen soll es sich um einen jungen Mann im Alter zwischen 25 und 30 Jahren gehandelt haben. Er trug einen Rucksack und eine offene Übergangsjacke. Auffällig sei auch sein Gang gewesen. Er lief sehr nach hinten gelehnt und machte große wippende Schritte. Aufgrund der offensichtlich zielgerichteten Tatbegehung erscheint es den Ermittlern möglich, dass der bislang Unbekannte die Fahrzeuge zuvor speziell ausgesucht hat. Weitere Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 069 8098-1234 zu melden.

2. Paketbote überfallen - Neu-Isenburg

(mm) Ein Paketbote ist am Donnerstagmittag "An den Grundwiesen" überfallen worden. Zwei Täter im Alter zwischen 16 und 17 Jahren mit dunkler Hautfarbe hatten den Zusteller mit Pfefferspray attackiert und auf ihn eingeschlagen. Anschließend entrissen die 1,60 Meter und 1,80 Meter großen Räuber dem 44-Jährigen ein Päckchen. Mit dem etwa 20 x 30 Zentimeter großen Paket flüchteten die dunkel gekleideten Täter. Der Vorfall hatte sich gegen 12.15 Uhr vor einem Mehrfamilienhaus (70er-Hausnummern) abgespielt, unmittelbar nachdem der Paketbote das Haus verlassen hatte. Der Überfallene musste danach kurzzeitig von Rettungssanitätern behandelt werden. Die Kriminalpolizei bittet nun Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, sich auf der Hotline 069 8098-1234 zu melden.

3. Autofahrer bringt Radfahrer zum Stürzen und flüchtet - Langen

(as) Am Donnerstagmorgen, gegen 9 Uhr, befuhren ein 84-jähriger Radfahrer und ein bislang unbekannter Autofahrer zunächst in weitem Abstand voneinander die Paul-Ehrlich-Straße aus Richtung Flugsicherung kommend. Am Kreisverkehr zur Robert-Bosch-Straße hatte der Radler aufgeschlossen. Dann wollten der Rentner, als auch der Autofahrer von der Paul-Ehrlich-Straße im Kreisverkehr nach rechts in die Robert-Bosch-Straße abbiegen. Hierbei soll der Führer des Autos den Sicherheitsabstand nicht eingehalten haben. Er streifte den 84-Jährigen mit dem rechten Außenspiegel an dessen linker Schulter. Dadurch kam der Radler aus dem Gleichgewicht, geriet mit dem Vorderrad nach rechts an die Bordsteinkante und stürzte. Hierbei erlitt der Senior Brüche an Händen und Füßen und diverse Prellungen. Der Autofahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den Mann zu kümmern. Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben, melden sich bitte bei der Verkehrsunfallfluchtgruppe unter der Rufnummer 06183 91155-0.

4. Autos zerkratzt - Verdächtiger äußert sich nicht - Mühlheim

(pwe) Ein 73-Jähriger aus Mühlheim steht im Verdacht zwei parkende Autos in der Fährenstraße zerkratzt zu haben. Ein Vorfall war am Donnerstag, gegen 18.50 Uhr, der andere zwischen Dienstag, 17.30 Uhr und Mittwoch um 16 Uhr. Seit November kam es zu fünf weiteren Sachbeschädigungen an abgestellten Fahrzeugen. Nach Zeugenhinweisen ermittelt die Polizei nun, ob ein Zusammenhang zwischen den bislang bekannten Sachbeschädigungen besteht. Hinweise zum Täter und zu weiteren Taten nimmt die Polizei Offenbach unter 069 8098-1234 entgegen.

Bereich Main-Kinzig

1. Wer fuhr den Skoda auf dem Gärtnereiparkplatz an und flüchtete? - Hanau

(as) Eine 49-Jährige aus Obertshausen parkte ihren weißen Skoda Fabia gegen 12.50 Uhr rückwärts auf dem Parkplatz in der Oderstraße in eine Parklücke ein. Als sie gegen 13.40 Uhr wieder an ihren Firmenwagen herantrat, stellte sie Beschädigungen an der Motorhaube, dem Kühlergrill und den Kotflügeln fest. Vermutlich war ein Unbekannter in diesem Zeitraum aus der gegenüberliegenden Parklücke rückwärts gegen das Fahrzeug der 49-Jährigen gefahren. Der Sachschaden wird auf etwa 3.500 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher flüchtete nach dem Zusammenstoß. Hinweise bitte an die Unfallfluchtgruppe (06183 91155-0)

2. Einbrecher stahlen Schmuck - Maintal

(mm) Bei zwei Einbrüchen in Bischofsheim stahlen Unbekannte Schmuck. In der Straße "Am Langen See" (10er Hausnummern) stiegen die Einbrecher zwischen Donnerstag, 19 Uhr und 20.40 Uhr in ein Reihenhaus ein. Sie hebelten ein Terrassenfenster auf und durchsuchten anschließend sämtliche Räume. Im Anschluss verschwanden sie mit dem aufgefundenen Schmuck. Am Kreuzstein (60er Hausnummern) brachen Unbekannte zwischen Mitternacht und Donnerstag, 12.15 Uhr, in ein Einfamilienhaus ein. Aus einem dortigen Schuppen hatten die Täter eine Axt genommen und anschließend versucht, eine Scheibe im Erdgeschoss des Hauses einzuschlagen. Da dieser Versuch offensichtlich kläglich scheiterte, hebelten sie schließlich ein anderes Fenster auf. In dem Domizil durchsuchten sie dann mehrere Räume und verschwanden auch hier mit Schmuck. Die Kriminalpolizei in Hanau bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06181 100-123.

3. Schwerer Unfall endete an Leitplanke - Maintal

(pwe) Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 8 in Maintal wurden am Donnerstag zwei Fahrzeuge und eine Leitplanke über 15m beschädigt. Eine 55-Jährige fuhr mit ihrem Mercedes auf der rechten Spur, als ein 50-Jähriger mit seinem 5er BMW auf der linken Fahrspur überholen wollte. Beide Fahrzeuge stießen erst gegeneinander und dann jeweils gegen die Leitplanke. Bei der 50-Jährigen ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 2,5 Promille. Ihr Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Ihr Führerschein wurde sichergestellt. Zeugen, die gesehen haben, wie der Unfall passierte, werden gebeten, sich bei der Polizei in Maintal unter 06181 4302-0 zu melden.

