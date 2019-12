POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen von Mittwoch, 18. Dezember 2019

Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

1. Vorsicht Betrüger am Telefon - Dreieich, Hanau, Bad Orb

(pwe) Die Polizei in Offenbach und Hanau warnt vor Betrügern, die seit Donnerstag, den 12.12.2019, in Dreieich, Hanau, Bad Orb und möglicherweise auch in weiteren Orten mit Gewinnversprechen am Telefon locken. Die Anrufer geben vor im Namen einer Anwaltskanzlei die "frohe Botschaft" eines hohen Gewinnes mitteilen zu dürfen. In Bad Orb und in Dreieich wurden zwei Personen durch die geschickte Gesprächsführung dazu gebracht Gutscheine im Gesamtwert von jeweils über 4.000 Euro zu erwerben und die Gutscheincodes zu übermitteln. Ihnen wurde in betrügerischer Absicht erzählt, dass die Übermittlung der Codes erforderlich sei, um den Gewinn auszahlen zu können.

Die Polizei rät:

- Schenken Sie telefonischen Gewinnversprechen keinen Glauben! - Geben Sie telefonisch keine persönlichen Informationen weiter! - Werden Sie misstrauisch, wenn Sie zur Geldüberweisung aufgefordert werden! - Wenn Ihnen ein Anruf verdächtig vorkommt oder Sie bereits Opfer geworden sind, wenden Sie sich an die Polizei unter der Rufnummer 110.

Auf der Internetseite des Bundeskriminalamts sind weitere Informationen über betrügerische Gewinnversprechen am Telefon unter dem Link https://www.bka.de zu finden.

2. Auto angezündet - Offenbach

(mm) Ein Ford Transit ist am Dienstag, gegen 20.20 Uhr, von einem Unbekannten in der Humboldtstraße (60er Hausnummern) in Brand gesetzt worden. Wie ein Zeuge der Polizei mitteilte, war der Täter 1,75 bis 1,80 Meter groß. Er trug eine helle Jacke, dunkle Hose und eine Strickmütze. Nach ersten Erkenntnissen soll der Brandstifter Kraftstoff über den weißen Transporter geschüttet und anschließend das Fahrzeug in Brand gesetzt haben. Die Kripo bittet weitere Zeugen, die Hinweise auf den Täter, der über die Brüder-Grimm-Straße flüchtete, geben können, sich auf der Telefonhotline 069 8098-1234 zu melden.

3. Fahrräder gestohlen - Egelsbach

(pwe) Am Wochenende wurden aus einem Fahrradgeschäft in der Woogstraße 52 in Egelsbach vermutlich Fahrräder entwendet. Offensichtlich wurde die Eingangstür gewaltsam aufgebrochen. Wer hat beobachtet, dass in der Zeit von Samstag, gegen 16 Uhr, und Montag, gegen 09.40 Uhr, aus dem Geschäft Fahrräder abtransportiert wurden? Zeugen werden gebeten, sich bei der Kripo Offenbach unter 069 8098-1234 zu melden.

Bereich Main-Kinzig

2. Unfallflüchtiger soll silbernen Golf gefahren haben - Freigericht

(mm) Nach Angaben eines Zeugen, hat am Montag, gegen 16.50 Uhr, der Fahrer eines silbernen Golfs einen VW-Polo auf einem Parkplatz eines Supermarktes in der Rathausstraße in Somborn beim Rückwärtsausparken beschädigt. Der Unfallverursacher sei dann, ohne sich um den geschätzten Schaden von 300 Euro zu kümmern, weitergefahren. Die Polizei in Gelnhausen (06051 827-0) ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht.

3. Unfallzeugen - Bitte melden! - Maintal

(mm) Die Polizei in Maintal bittet Zeugen, die am Donnerstagmorgen, 5. Dezember, einen Unfall auf dem Rumpenheimer Weg 24 beobachtet haben, sich zu melden. Gegen 7.15 Uhr hatte eine 60-jährige Passantin, die einen Hund bei sich führte, die Straße überquert. Eine auf dem Rumpenheimer Weg fahrende Toyota-Fahrerin soll noch abgebremst haben. Einen Zusammenstoß mit der Fußgängerin konnte aber offensichtlich nicht mehr vermieden werden. Die Fußgängerin stürzte und zog sich Verletzungen an der Schulter und am Bein zu. Anschließend habe die Aygo-Fahrerin die verletzte Dame zum Arzt gefahren. Da der genaue Unfallhergang noch unklar ist, bitten die Ermittler Unfallzeugen, sich auf der Wache (06181 4302-0) zu melden. Ein Zeuge soll ein Smart-Fahrer gewesen sein, der noch mit der Unfallbeteiligten gesprochen hätte.

4. Unbekannte schlagen Mann zusammen - Gelnhausen/Hailer

(as) Am Dienstagabend wurde ein 42-Jähriger aus Gelnhausen zusammengeschlagen. Gegen 20 Uhr lauerten ihm drei Unbekannte in der Straße "Am grauen Berg" auf, als dieser nach Hause kam. Anschließend schlugen sie ihn gemeinschaftlich mit einem bislang unbekannten Gegenstand nieder und traten ihm ins Gesicht. Durch die körperliche Auseinandersetzung erlitt der Mann starke Verletzungen am Kopf. Der 42-Jährige habe sich nach eigenen Angaben gewehrt, sodass die Täter dann von ihm abließen, in ein, einige Meter weiter wartendes Fahrzeug stiegen und wegfuhren. Bei dem Fluchtfahrzeug soll es sich um einen dunklen Mercedes gehandelt haben. Die Täter sollen zwischen 18-20 Jahre alt, schlank und dunkel gekleidet gewesen sein. Der Verletzte wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, sich telefonisch unter der Rufnummer 06051 827-0 zu melden.

