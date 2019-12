Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Maintal: Polizei sucht dringend Zeugen

Offenbach (ots)

Bereich Main-Kinzig

Schwer verletzter Radfahrer - Zeugenaufruf der Polizei Maintal - Maintal

(mm) Ein 57-jähriger Fahrradfahrer ist am Dienstagmittag, gegen 13.10 Uhr, schwer verletzt auf der Landesstraße 3195 zwischen der Auffahrt zur Bundesautobahn 66 Richtung Frankfurt und dem Ortseingang von Hochstadt von zwei Verkehrsteilnehmerinnen aufgefunden worden. Der Langenselbolder musste anschließend mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Frankfurt geflogen werden. Für die Polizei ist derzeit noch unklar, wie der Radfahrer, der mitten auf der Fahrbahn aufgefunden wurde, zu Fall kam. Er selbst konnte sich an das Unfallgeschehen nicht erinnern. Zur Unfallzeit sollen allerdings viele Verkehrsteilnehmer unterwegs gewesen sein, die wichtige Zeugen sein könnten. Die Polizei bittet nun Zeugen, denen der Fahrradfahrer, der mit einem Rennrad unterwegs war, zuvor aufgefallen ist oder wer etwas über das Unfallgeschehen sagen kann, sich bei der Polizeistation Maintal (06181 4302-30) umgehend zu melden. Der Radfahrer trug eine hellblaue Fahrradjacke und eine schwarze Hose. An dem Bike war eine rote Gepäcktasche befestigt. Die Landestraße musste wegen des An- und Abflugs des Rettungshubschraubers für gut eine Stunde vollgesperrt werden.

Offenbach, 17.12.2019, Pressestelle, Michael Malkmus

