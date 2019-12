Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Offenbach: Baggerlöffel geklaut; Dietzenbach: Frau überfallen; Neuberg: Unfall einer 19-Jährigen

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Schluss mit sauber... - Offenbach

(hf) Mehr als 21 Jahre sorgte Angelika Kerschbaum für die Reinlichkeit im Polizeipräsidium an der Geleitsstraße - nun ist Schluss. Die Reinigungskraft, die die Bereiche der Behördenleitung und Abteilung Einsatz sauber hielt, geht Anfang nächsten Jahres in den Ruhestand - bis dahin gilt es, noch den Resturlaub abzufeiern. Ihren Abschied beging Angelika Kerschbaum in gleich drei Etappen (sie war im Präsidium so bekannt, dass eine Abschiedsfeier die Räumlichkeit gesprengt hätte), zuletzt mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Behördenleitung und der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Bleibt zu hoffen, dass auch nach Frau Kerschbaums Verabschiedung nichts unter den Teppich gekehrt wird...

Ein Bild ist der Meldung beigefügt: v. l.: Sebastian Giernus, Michael Malkmus, Alexander Schlüter, Doris von Orloff, Felix Geis, Angelika Kerschbaum, Henry Faltin, Martin Schmidt, Anja Wetz, Susanna Budenz-Engel

2. Einbruch in Handyladen - Offenbach

(pwe) Dienstagmorgen brachen bislang unbekannte Täter in einen Handyladen in der "Große Marktstraße" (einstellige Hausnummer) ein. Gegen 1 Uhr teilte ein Zeuge der Polizei mit, dass eine Schaufensterscheibe mit einem Kanaldeckel eingeworfen wurde. Das Diebesgut ist noch nicht bekannt. Zeugen, die den Lärm gehört haben und daraufhin Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Kripo Offenbach unter 069 8098-1234 zu melden.

3. Baggerlöffel geklaut - Offenbach

(pwe) Am Wochenende wurde der Baggerlöffel eines Minibaggers in der Philipp-Ullrich-Straße in Bieber abmontiert und entwendetet. Der Baggerlöffel hat ein Fassungsvermögen von 30 Litern. Wer hat verdächtige Personen im Zeitraum von Sonntag, 13 Uhr und Montag, 8.20 Uhr, in der Philipp-Ullrich-Straße beobachtet? Zeugen werden gebeten sich bei der Kripo unter 069 8098-1234 zu melden.

4. Lenkrad geklaut - Dietzenbach

(mm) Ein etwa 1,80 Meter großer Unbekannter von schlanker Statue hat am Dienstagmorgen, gegen 5 Uhr, in der Neckarstraße aus einem weißen BMW M 235 das Lenkrad ausgebaut und war anschließend mit dem Steuerrad und einer im Handschuhfach aufgefundenen Sonnenbrille geflüchtet. Nach ersten Erkenntnissen hatte der Täter die Fahrerscheibe eingeschlagen, um in die Karosse zu gelangen. Während der Tatausübung war dann die Alarmanlage des BMW losgegangen, was den Dieb, der eine rote Jacke mit Reflektoren trug, in die Flucht schlug. Zeugen, die weitere Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Kripo in Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-1234.

5. Frau überfallen - Handtasche entrissen - Dietzenbach

(pwe) Dienstagmorgen wurde eine Frau in Steinberg in der Taunusstraße, Höhe Hausnummer 13, geschlagen und ihre Handtasche entrissen. Gegen 1.26 Uhr teilte eine Zeugin der Polizei mit, dass ein Mann mit dunkler Hautfarbe, der ein hellblaues Oberteil trug, eine Dame überfallen hat und in Richtung Rheinstraße geflüchtet ist. Die 26-jährige Frau wurde verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden. Das Opfer vermutet, dass der Mann mit ihr gemeinsam mit der S-Bahn von Frankfurt nach Dietzenbach gefahren war. Wer ist am Dienstag, gegen 1 Uhr, mit der S-Bahn von Frankfurt in Richtung Dietzenbach gefahren oder war in Dietzenbach unterwegs und hat Beobachtungen gemacht? Dies fragt die Kripo Offenbach und erbittet Hinweise unter der Telefonnummer 069 8098-1234.

6. Wer waren die beiden Mitfahrer? - Dietzenbach

(as) Nach einer Verkehrunfallflucht vom Freitagabend in der Marie-Curie-Straße, bei der ein Sachschaden von circa 90.000 Euro an sieben am Fahrbahnrand geparkte Fahrzeuge entstand, sind nun der Fahrer und ein weiterer Fahrzeuginsasse ermittelt worden. Nun sucht die Polizei noch nach den beiden anderen Mitfahrern. Diese als auch weitere Zeugen melden sich bitte bei der Verkehrsunfallfluchtgruppe unter der Rufnummer 06183 91155-0.

7. Unfall beim Ausparken - Obertshausen/Hausen

(as) 11.000 Euro Sachschaden und eine Leichtverletzte, dass ist das Ergebnis eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagmorgen auf der Seligenstädter Straße in Bereich der 80er Hausnummern ereignete. Gegen 7.30 Uhr wollte ein 45-Jähriger aus Obertshausen mit seinem grünen Ford Fusion aus einer Parklücke ausparken. Dabei soll er eine 54-Jährige aus Mühlheim in ihrem weißen Hyundai i10, die auf der Seligenstädter Straße in gegensätzlicher Richtung unterwegs war, übersehen haben. Der 45-Jährige stieß dann in die linke Fahrzeugseite der 54-Jährigen, Der Ford fuhr anschließend noch in einen Garten und beschädigte dort einen Zaun. Die Mühlheimerin kam in eine umliegende Klinik.

Bereich Main-Kinzig

1. Autofahrerin kommt nach Unfall schwer verletzt ins Krankenhaus - Landesstraße 3195/Neuberg

(as) Montagabend kam es zu einem schweren Verkehrsunfall. Gegen 17.45 Uhr befuhr eine 19-Jährige aus Hanau mit ihrem Peugeot 207 die Landesstraße 3195 aus Fahrtrichtung Hammersbach kommend in Fahrtrichtung Neuberg. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor sie in einer Rechtskurve die Kontrolle über den PKW, kam vermutlich ins Schleudern und anschließend nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte sie mit der erhöhten Böschung und kam anschließend auf der Fahrbahn zum Stillstand. Die Autofahrerin wurde hierbei im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Ihr Fahrzeug wurde abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf circa 4.000 Euro geschätzt. Die 19-Jährige kam schwer verletzt in ein Krankenhaus.

Offenbach, 17.12.2019, Pressestelle, Michael Malkmus

