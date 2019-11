Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Betrunken im Matsch stecken geblieben

Hattingen (ots)

Am Montag wurde die Polizei von Anwohnern darüber informiert, dass sich in der Straße im Vogelsang ein Pkw in einem Feld festgefahren hat, nachdem er zuvor von der Straße abgekommen war. Als eine Streifenbesatzung eintraf, versuchte der 42-jährige Fahrer noch immer, seinen Audi aus dem Feld zu befreien. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrer alkoholisiert war. Ein durchgeführter Test verlief positiv. Außerdem ergab eine Überprüfung, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Er wurde zur Polizeiwache gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

