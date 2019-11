Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter- An drei Fahrzeugen Reifen gestohlen

Wetter (ots)

In der Zeit von Samstag bis Montag (16.11. bis 18.11) machten sich Reifendiebe an einem Audi Q3 und zwei Audis zu schaffen. Die Fahrzeuge waren auf dem Gelände eines Fahrzeughändlers an der Oberwengener Straße abgestellt. Sie montierten an allen Fahrzeugen die hochwertigen Kompletträder ab und flüchteten unerkannt.

