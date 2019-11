Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter- Zwei Verletzte nach Unfall an der Voßhöfener Straße

Wetter (ots)

Eine 35-Jährige wollte am Sonntagabend mit ihrem Pkw von der Voßhöfener Straße nach rechts auf die Oberwengener Straße abbiegen. Beim Abbiegevorgang übersah sie den von links kommenden 21-Jährigen, der mit seinem Ford auf der Oberwengener Straße in Richtung Wetter fuhr. Auf der Oberwengener Straße kam es zum Zusammenstoß. Die 35-Jährige wurde dadurch schwer verletzt. Sie musste durch die Feuerwehr mit schwerem Gerät aus dem Fahrzeug gerettet werden. Die Oberwengener Straße wurde für die Zeit der Unfallaufnahme in beide Richtungen gesperrt. Die 35-Jährige wurde mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, auch der 21-Jährige verletzte sich leicht und musste in einem Krankenhaus ärztlich versorgt werden.

