Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Durch verdächtige Geräusche geweckt

Hattingen (ots)

Am Samstag wurde eine 74-jährige Bewohnerin eines Zweifamilienhauses am Seyersweg durch verdächtige Geräusche geweckt. Gegen 20:45 Uhr hörte sie die Geräusche auf ihrer Terrasse. Als sie nachschaute und auf sich aufmerksam machte, sah sie zwei Personen im Außenbereich flüchten. An der Terrasse konnten frische Hebelspuren festgestellt werden. Zu den beiden Personen kann die Bewohnerin lediglich sagen, dass es sich um zwei Männer mit durchschnittlicher Größe gehandelt habe.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 01525/4765005

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell