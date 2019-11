Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- Unbekannte greifen 18-Jährigen an

Ennepetal (ots)

Am Sonntag, gegen 02:40 Uhr, wurde ein 18-Jähriger auf der Milsper Straße von zwei unbekannten Männern angegriffen. Der 18-Jährige ging auf der Milsper Straße in Richtung Voerde. Etwa in Höhe der Höhlenstraße, kamen ihm zwei Personen entgegen. Einer der Männer stellte sich direkt vor ihn, während sich der Zweite direkt hinter den 18-Jährigen begab. Während die hintere Person den 18-Jährigen festhielt, schlug der andere Mann zwei Mal mit der Faust in sein Gesicht. Danach ließen die beiden Personen direkt von ihm ab und sie flüchteten in Richtung Neustraße. Die Angreifer werden so beschrieben: Erste Person: - Männlich - Ca. 20 Jahre alt - Dunkle Oberbekleidung (Bomberjacke) - Dunkle Haare (Undercut-Frisur) - Dreitagebart - Südeuropäisches Aussehen Zweite Person: - Männlich - Ca. 20-23 Jahre alt - Beiger Kapuzenpullover und Bomberjacke - Südeuropäisches Aussehen

Der 18-Jährige erlitt leichte Gesichtsverletzungen, eine sofortige ärztliche Behandlung benötigte er jedoch nicht. Warum es zu dem Angriff kam, ist derzeit nicht bekannt.

