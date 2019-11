Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm - Versuchter Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in der Untermauerstraße

Schwelm (ots)

In der Zeit von Mittwoch, den 13.11.2019, 22 Uhr bis Donnerstag, den 14.11.2019, 5 Uhr hebelten unbekannte Täter eine Hintertür eines Mehrfamilienhauses auf und gelangeten so in das Objekt. Weitere Türen im Haus wurden offensichtlich nicht angegeangen bevor der oder die Täter unerkannt aber ohne Beute flüchteten.

