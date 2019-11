Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- Fahrer weicht Reh aus und fährt gegen Baum

Ennepetal (ots)

Am Donnerstagabend fuhr ein 56-jähriger Ennepetaler mit seinem Toyota auf der Willringhauser Straße in Richtung Rüggeberg. In einer Linkskurve musste er nach eigenen Angaben einem Reh ausweichen, lenkte nach rechts und kam hier von der Fahrbahn ab. Er stieß gegen eine Baumwurzel, wodurch der Wagen auf die Fahrerseite kippte. Der 56-Jährige verletzte sich leicht und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

