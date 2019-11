Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- An vier Fahrzeugen die Kompletträder gestohlen

Schwelm (ots)

Unbekannte Diebe machten sich in der Nacht zu Donnerstag an insgesamt vier Fahrzeugen zu schaffen, die auf dem Verkaufsgelände eines Autoherstellers an der Talstraße geparkt waren. Alle Fahrzeuge wurden auf Ziegelsteinen aufgebockt, die Kompletträder demontiert. An einem Fahrzeug waren bereits die Schrauben gelockert, vermutlich wurden die Täter aber bei ihrer weiteren Tatausführung gestört.

