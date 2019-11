Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- 84-Jährige beim Aussteigen aus dem Bus gestürzt

Ennepetal (ots)

Eine 84-jährige wollte am Mittwoch an der Lindenstraße aus einem Linienbus aussteigen. Noch beim Aussteigen schlossen sich die Türen des Busses, wodurch die Frau stürzte und zu Boden fiel. Durch den Sturz verletzte sie sich schwer und sie musste mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden, wo sie stationär verbleiben musste.

