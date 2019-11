Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Unfall mit drei Verletzten

Schwelm (ots)

Am Mittwochnachmittag fuhr eine 45-jährige Schwelmerin mit ihrem Audi auf der Jesinghauser Straße in Richtung am Ochsenkamp. An der Kreuzung zur Straße in der Graslake missachtete sich die Vorfahrt des von links kommenden 43-jährigen Fiatfahrers. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, wobei sich die Audifahrerin und auch der Fahrer des Fiats und sein Beifahrer leicht verletzten. Alle Beteiligten wurden zur ärztlichen Versorgung mit einem Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser transportiert.

