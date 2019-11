Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke- Taschendiebstahl im Einkaufszentrum

Herdecke (ots)

...die Polizei warnt vor Taschendieben in den Innenstädten. Die Täter suchen sich bevorzugt Menschenansammlungen in Innenstädten oder bei Veranstaltungen aus, wo es vermehrt zu Körperkontakten kommt. Die Opfer werden dann durch bewussten Körperkontakt, wie Rempeln, oder Ansprechen abgelenkt, um den kurzen Moment der Unaufmerksamkeit zu nutzen und zumeist Geldbörsen oder Brieftaschen zu entwenden. Am Dienstag (12.11) wurde einer 69-Jährigen in einem Einkaufszentrum die Geldbörse aus der Handtasche geklaut. Die Herdeckerin hängte während des Einkaufs ihre Handtasche an ihren Einkaufswagen. Als sie den Wagen für einen kurzen Moment aus den Augen ließ, nutzten die Täter ihre Chance und schlugen zu. Die 69-Jährige bemerkte, dass der Reißverschluss der Tasche geöffnet war und ihre Geldbörse mit Karten, Papieren und Bargeld gestohlen wurden.

Opfer von Taschendiebstählen verlieren mehr als nur Geld. Ausweise wieder zu beschaffen, ist sehr aufwändig und teuer. Persönliche Gegenstände, wie Fotos sind häufig für immer verloren.

Wir raten: Verwahren Sie Wertgegenstände wie Geldbörse, Mobiltelefon und Schlüssel nicht in der Einkaufstasche, dem Einkaufskorb oder Einkaufswagen und legen Sie Ihr Portemonnaie an der Kasse nicht aus der Hand. Tragen Sie Ihre Wertsachen immer ganz nah am Körper. Nutzen Sie in Ihren Jacken Innentaschen mit Verschlüssen und tragen Sie Ihre Hand- oder Umhängetasche stets verschlossen unter den Arm geklemmt und mit dem Verschluss zum Körper. Seien Sie aufmerksam und halten Ihre Umgebung im Blick, wenn viele Menschen in der Nähe sind. Weitere Informationen zum Thema Taschendiebstahl finden Sie hier: http://url.nrw/4o9

