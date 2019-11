Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Bargeld aus Kindergarten gestohlen

Schwelm (ots)

In der Zeit von Montagabend bis Dienstagmorgen drangen Täter auf bisher ungeklärte Weise in einen Kindergarten an der Sedanstraße ein. Scheinbar gezielt hatten es die Täter auf einen Abstellraum abgesehen, in dem sich der Tresor mit Bargeld befand. Sie öffneten den Tresor und entwendeten das Geld. Hinweise auf die Täter liegen bisher nicht vor.

