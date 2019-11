Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Einbruch in Schule

Schwelm (ots)

In der Nacht zu Dienstag nutzten Einbrecher die Einrüstung einer Grundschule in der Jahnstraße und öffneten ein rückliegendes Fenster. Im Schulgebäude brachen sie gewaltsam die Tür zu den Büroräumen und dem Lehrerzimmer auf. Es wurde eine bisher nicht bekannte Menge an Bargeld und eine Spiegelreflexkamera geklaut. Das Gebäude verließen die Täter vermutlich durch die Fluchttür. Hinweise auf die Einbrecher gibt es bisher keine.

