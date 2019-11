Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel- Toyota mit schwarzer Farbe besprüht

Sprockhövel (ots)

Am vergangenen Wochenende (08.11. bis 11.11) machten sich Unbekannte an einem weißen Toyota zu schaffen, der auf dem Besucherparkplatz des Bürgerbüros an der Hauptstraße geparkt war. Der weiße Pkw wurde von allen Seiten mit schwarzer Farbe besprüht. Auf der Beifahrertür wurde das Kürzel IKK gesprüht. Trotz mehrere geparkter Fahrzeuge, wurde nur der Toyota beschädigt. Hinweise auf die Täter liegen bisher nicht vor.

