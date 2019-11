Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Unter Alkoholeinfluss aufgefallen

Hattingen (ots)

Am Freitagmittag fiel einer Streifenbesatzung ein Peugeot auf, der auf der Bochumer Straße in Richtung Witten unterwegs war. An der Kreuzung South-Kirkby-Straße fuhr der 68-jährige Fahrer bei bereits länger rot zeigender Ampel über die Kreuzung. Die Streifenwagenbesatzung kontrollierte daraufhin Fahrer und Fahrzeug. Bei der Kontrolle fiel auf, dass der Fahrer deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Test ergab einen Wert von fast 2,5 Promille. Dem Fahrer wurde in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen, der Führerschein wurde sichergestellt.

