Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Einbruch in der Alten Landstraße

Ratzeburg (ots)

14. Oktober 2019 | Kreis Stormarn - 11./12.10.2019 Bargteheide

Am vergangenen Wochenende ist es zu einem Einbruch in eine Tierarztpraxis und zu einem versuchten Einbruch in die Tierklinik, Alte Landstraße in Bargteheide gekommen. Dabei richteten die Täter nicht unerheblichen Sachschaden an und erbeuteten mindestens Bargeld.

In der Zeit von Freitag, 20:30 Uhr, bis Samstag, 10:40 Uhr, verschafften sich Unbekannte gewaltsam über eine Terrassentür Zutritt zu einer Tierarztpraxis. Diese befindet sich auf dem eingezäunten Gelände der Bargteheider Tierklinik. Sie durchsuchten das Innere des Gebäudes und nahmen aus der Praxis unter anderem Bargeld (niedrigen dreistelligen Betrag) mit. Ob die Diebe Weiteres entwendeten, bleibt zu klären. Der Sachschaden, den sie anrichteten, dürfte bei mindestens 1000 Euro liegen.

Am frühen Samstagmorgen, gegen 03:45 Uhr, war die Tierklinik selbst ebenfalls im Visier von Einbrechern. Durch den Hausmeister des Geländes wurde eine dunkel gekleidete Person im Bereich des Verwaltungsgebäudes der Tierklinik bemerkt. Ob aufgrund der Anwesenheit des Hausmeisters oder anderer Umstände ließ der Täter von der weiteren Tatausführung ab und verließ das Gelände unerkannt in Richtung Friedhof. Wenig später wurde ein geöffnetes Fenster entdeckt, ein Einstieg in das Gebäude erfolgte nicht.

Die Kriminalpolizei in Ahrensburg hat die Ermittlungen zu dem Einbruch und dem versuchten Einbruch übernommen und sucht in diesem Zusammenhang nach möglichen Zeugen. Wer hat zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen oder kann Angaben zu den Taten machen? Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 04102 / 809-0 bei der Kriminalpolizei Ahrensburg zu melden.

