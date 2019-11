Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Fußgängerin nach Zusammenstoß mit Fahrrad schwer verletzt

Hattingen (ots)

Am Sonntagnachmittag wurde eine 81-jährige Fußgängerin bei einem Zusammenstoß mit einem Fahrrad auf dem Leinpfad schwer verletzt. Eine 53-jährige Radfahrerin war mit ihrem Fahrrad auf dem Leinpfad in Richtung Schleusenstraße unterwegs. Unterhalb der Ruhrbrücke wollte sie die 81-jährige Fußgängerin überholen. Beim Überholen musste sie plötzlich dem Hund der 81-Jährigen ausweichen, der unerwartete nach links lief. Sie stieß gegen die Fußgängerin, die dadurch stürzte. Die Fußgängerin verletzte sich schwer und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Auch die 53-jährige Fahrradfahrerin verletzte sich und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

