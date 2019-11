Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Einbruch am Wochenende

Hattingen (ots)

Am vergangenen Wochenende (08.11. bis 11.11) nutzten Einbrecher die Abwesenheit der Bewohner eines Einfamilienhauses an der Günter-Wüllner-Straße. Sie versuchten eine im Souterrain liegende Terrassentür aufzuhebeln. Trotz mehrfacher Hebelversuche gelang es den Tätern aufgrund der guten Sicherung nicht, die Tür zu öffnen. Sie flüchteten, ohne in das Haus zu gelangen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 01525/4765005

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell