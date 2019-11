Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke/Wetter- Festnahme bei Einsatz gegen Wohnungseinbrecher

Herdecke/Wetter (ots)

Am 14.11.2019 fand im Ennepe-Ruhr-Kreis ein polizeilicher Einsatz zur Bekämpfung von Wohnungseinbrüchen statt. Schwerpunkte waren diesmal die Städte Herdecke und Wetter, da es hier im vergangenen Monat vermehrt zu Einbrüchen gekommen ist (insgesamt 21 Taten). Bei dem Einsatz wurden im Zeitraum von 13:00 Uhr bis 20:00 Uhr mit der Unterstützung einer Bochumer Hundertschaft 93 Fahrzeuge und 117 Fahrzeugführer überprüft. In Herdecke wurde um 16:40 Uhr ein Fahrzeug mit zwei Personen kontrolliert. Beide Fahrzeuginsassen sind bereits mehrfach im Bereich von Einbruchsdelikten polizeilich in Erscheinung getreten. Der 36-jährige Beifahrer aus Hagen wurde aufgrund eines Haftbefehls vorläufig festgenommen und zur Polizeiwache verbracht. Nach Zahnung des fälligen Betrages wurde er dort wieder entlassen. Auch wenn es zu keinen weiteren Festnahmen gekommen ist, helfen uns die Erkenntnisse der Fahrzeug- und Personenkontrollen bei der Bekämpfung des Wohnungseinbruchs weiter.

