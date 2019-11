Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 191112-2-pdnms Radfahrerin verletzt

Eckernförde (ots)

Eckernförde. Mit leichten Verletzungen wurde heute (12.11.19) eine 12-jährige Schülerin vorsorglich in die Imlandklinik gebracht. Das Mädchen war mit ihrem Rad auf dem Weg zur Schule, als es gegen 07.45 Uhr in der Noorstraße mit einem Auto zusammenstieß. Der 26jährige Fahrer eines Audi A 6 beabsichtigte auf das Gelände eines Autohauses zu fahren. Während die vor der Ampel wartenden Autofahrer dem Audifahrer eine Lücke in Schlange ließen, fuhr er langsam auf das Gelände. Dabei übersah er die auf ihrem Rad fahrende Schülerin.

