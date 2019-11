Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zweibrücken

Körperverletzung

Zweibrücken (ots)

Am Sonntag den 03.11.2019, gegen 00:20 Uhr, kam es vor einer Gaststätte in der Landauer Straße 1 in Zweibrücken zu einer Körperverletzung. Hierbei wurde ein 29-jähriger Mann aus Zweibrücken von 4 unbekannten Männern attackiert, welche auf den Mann einschlugen. Der Mann erlitt hierdurch diverse Gesichtsverletzungen und musste zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus eingeliefert werden. Bei den Tätern soll es sich um Männer im Alter von ca. 30 Jahren und südländischem Aussehen gehandelt haben.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder Täter geben können, oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Zweibrücken unter der Telefonnummer 06332/9760 oder per Email pizweibruecken@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

