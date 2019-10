Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: 76-Jährige Radfahrerin bei Verkehrsunfall in Wilhelmshaven leicht verletzt

Wilhelmshaven (ots)

Am Donnerstag, den 03.10.2019, befuhr ein 82-Jähriger Pkw-Fahrer gegen 14:50 Uhr die Arthur-Grunewald-Straße und übersah beim Abbiegen in die Straße "Am Deich" eine 76-Jährige Fahrradfahrerin. Bei dem Zusammenstoß erlitt die Radfahrerin leichte Verletzungen. Am Fahrrad sowie am Pkw entstanden leichte Sachschäden.

