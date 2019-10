Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Sachbeschädigung an mehreren Pkw in der Bremer Straße in Wilhelmshaven - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

Unbekannte Täter beschädigten im Tatzeitraum von Mittwoch, den 02.10.2019, 16:00 Uhr, bis Donnerstag, den 03.10.2019, 12:00 Uhr, drei Pkw. Die Geschädigten stellten an ihren Fahrzeugen, die in der Bremer Straße zwischen den Einmündungen Parkstraße und Virchowstraße parkten, diverse Kratzer im Lack fest. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

