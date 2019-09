Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Erbach - Fußgängerin wird von Auto erfasst

Leichte Verletzungen erlitt am Montagmorgen bei einem Unfall in Erbach eine Fußgängerin.

Ulm

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wollte die 58-Jährige die Donaustraße an der Fußgängerampel in Richtung Stadtmitte überqueren. Gegen 8.30 Uhr sei sie bei Rot über die Straße gegangen. Gleichzeitig sei von der Ehinger Straße ein Auto in die Donaustraße abgebogen. Die 87-jährige Fahrerin erfasste die Fußgängerin mit ihrem Peugeot. Ein Rettungshubschrauber brachte die Frau in ein Krankenhaus. Die Polizei (Tel. 07392/96300) hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Sie schätzt den Sachschaden am Auto auf 2.000 Euro.

