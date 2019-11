Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbruchdiebtstahl

Höheischweiler (ots)

Opfer eines Einbruchdiebstahls wurde ein Pärchen am Samstagsabend in der Hainbüchelstraße in Höheischweiler. Als das Paar gegen Mitternacht wieder in ihrem Einfamilienhaus eintraf, mussten sie neben einer aufgebrochenen Terrassentür auch ein völlig durchwühltes Haus feststellen. Nach ersten Ermittlungen wurden mehrere Wertgegenstände im Gesamtwert von ca. 800EUR entwendet. Die Polizei in Waldfischbach-Burgalben bittet um sachdienliche Hinweise. Zudem wird um erhöhte Wachsamkeit der Bevölkerung gebeten, da erfahrungsgemäß mit der dunklen Jahreszeit auch die Zahl der Einbrüche steigt. Hinweise bitte unter 06333/9270 oder piwaldfischbach-burgalben@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben

Telefon 06333-9270

E-Mail: piwaldfischbach-burgalben@poilizei.rlp.de





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell