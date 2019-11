Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pirmasens - Unfallflucht durch Zeugin aufgeklärt

Polizei Pirmasens (ots)

Am 31.10.2019, vor 17:00 Uhr, beschädigte ein 86-jähriger Mann aus dem Landkreis mit seinem Opel Mokka in Pirmasens in der Wörthstraße einen geparkten VW Golf. Am Golf entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro. Der Verursacher verließ die Unfallstelle, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern. Durch eine aufmerksame Zeugin konnte die Unfallflucht aufgeklärt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Pirmasens

Telefonnummer 06331/5200

pipirmasens@polizei.rlp.de

oder

Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell