Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Flucht

WALDFISCHBACH-BURGALBEN/PIRMASENS (ots)

Die Waldfischbacher Polizei sucht Zeugen die beobachtet haben, wer am vergangenen Donnerstagnachmittag beim Parkvorgang an einen schwarzen Audi Avant mit kaiserlauterer Kennzeichen gefahren ist. Das Fahrzeug wurde an zwei Einkaufsmärkten in der Zweibrücker Straße in Pirmasens und an einem Markt in Waldfischbach abgestellt. Am Folgetag bemerkte der Besitzer des Fahrzeugs einen nicht unerheblichen Schaden am vorderen rechten Kotflügel. Die Schadenhöhe liegt bei ca. 2000EUR. Hinweise bitte unter 06333/9270 oder piwaldfischbach-burgalben@polizei.rlp.de

Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben

Telefon 06333-9270

E-Mail: piwaldfischbach-burgalben@poilizei.rlp.de





