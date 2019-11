Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zweibrücken

Verkehrsunfall mit Flucht

Zweibrücken (ots)

Am Donnerstag den 31.10.2019, in der Zeit zwischen 15:10 - 17:30 Uhr, kam es auf dem beschrankten Parkplatz Bleicherstraße in Zweibrücken zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Der unbekannte Unfallverursacher beschädigte vermutlich beim Ranggieren einen schwarzen Mitsubishi Colt mit ZW-Kennzeichen im Bereich des linken Außenspiegels und des vorderen Kotflügels. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder Täter geben können, oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Zweibrücken unter der Telefonnummer 06332/9760 oder per Email pizweibruecken@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

