Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Hornbach

Trunkenheitsfahrt

Hornbach (ots)

Am Freitag den 01.11.2019, gegen 05:30 Uhr, wurde eine Anwohnerin der Zinselstraße in Hornbach auf einen jungen Mann in seinem Fahrzeug aufmerksam. Dieser stand zunächst schlafend mit seinem Fahrzeug in deren Einfahrt. Nachdem sie den 26-jährigen Zweibrücker angesprochen hatte, setzte dieser sein Fahrzeug in Bewegung und stieß leicht gegen das Fahrzeug der Zeugin. Durch die hinzugerufenen Beamten konnten bei dem jungen Mann Hinweise auf eine alkoholische Beeinträchtigung festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,65 Promille. Dem jungen Mann wurde anschließend eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde sichergestellt. An den beiden Fahrzeugen entstand kein Sachschaden. Dem 26-jährigen droht nun der Entzug der Fahrerlaubnis.

