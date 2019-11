Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Gelegenheit macht Diebe/ Halloween Bruchweiler-Bärenbach

76891 Bruchweiler-Bärenbach (ots)

In der Nacht von Donnerstag, dem 31.10.2019, auf Freitag, dem 01.11.2019, wurden in Bruchweiler-Bärenbach diverse Gegenstände aus mehreren unverschlossenen PKW entwendet. Die betroffenen PKW waren zum Teil in der Wasgaustraße, als auch in der Waldstraße, geparkt. Es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 1.000,00 EUR.

Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich bitte bei der Polizei Dahn unter der 06391 9160 oder per E-Mail pidahn@polizei.rlp.de zu melden.

