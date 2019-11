Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zweibrücken

Brandstiftung

Gebäude der ,,Tafel Zweibrücken ''

Zweibrücken (ots)

Am Freitag den 01.11.2019, gegen 09:45 Uhr, kam es zu einem Brand im rückwärtigen Bereich des Gebäudes der ,,Tafel Zweibrücken'' in der Canadastraße in Zweibrücken. Hier war ein Müllcontainer in Brand geraten und die Flammen hatten bereits auch die hölzerne Eingangstür in Mitleidenschaft gezogen. Der Brand konnte jedoch durch die FFW Zweibrücken recht schnell gelöscht und so ein größerer Schaden verhindert werden. Im Rahmen der Ermittlungen, konnten durch Zeugenbefragungen, zwei 10 und 11 Jahre alte Kinder als Verursacher ermittelt werden. Diese hatten in dem Bereich kurz zuvor Böller und Papier angezündet. Am äußeren Gebäude entstand ein Sachschaden von ca. 10 000 - 20 000 Euro.

