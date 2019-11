Polizeidirektion Pirmasens

Diebstahl einer Geldbörse

Zweibrücken (ots)

Am Donnerstag den 31.10.2019, gegen 14:00 Uhr, kam es in einem Discounter im Etzelweg 219 in Zweibrücken zum Diebstahl einer Geldbörse. Demnach hatte eine 79-jährige Frau ihre Handtasche, mit der darin befindlichen Geldbörse, zum Einkaufen in ihrem Einkaufswagen abgestellt. Während des Einkaufs wurde die Geschädigte durch eine ihr unbekannte Dame in ein belangloses Gespräch verwickelt. An der Kasse bemerkte die Frau dann, das Fehlen ihrer Geldbörse. In der Geldbörse befanden sich neben 45 Euro Bargeld, auch diverse Dokumente. Die unbekannte weibliche Person wird wie folgt beschrieben: Größe ca. 165cm, ca. 50 Jahre alt, halblange kastanienbraune Haare. Die Dame sprach akzentfreies Deutsch und trug eine beigefarbene 3/4 Jacke.

