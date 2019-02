Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hilter: Unfallflucht mit rotem Kleinwagen

Hilter (ots)

Am Mittwoch kam es auf der Kreuzung Lange Straße/Amtsweg zu einer Unfallflucht. Eine blonde, etwa 30 bis 40 Jahre alte Frau missachtete am Steuer eines roten Kleinwagens (Osnabrücker Kennzeichen) gegen 13.35 Uhr die Vorfahrt eines Radfahrers und stieß mit diesem zusammen. Der 40-jährige Mann stürzte dabei von seinem Mountainbike und zog sich leichte Verletzungen zu. Die Unfallverursacherin fuhr danach einfach weiter und kümmerte sich nicht um den verletzten Radfahrer. Hinweise in der Sache nimmt die Polizei in Georgsmarienhütte entgegen. Telefon: 05401-879500.

