Polizei Bochum

POL-BO: Zeugen nach Unfall auf dem Zeppelindamm gesucht

Bochum (ots)

Bereits am 24. August, gegen 20.30 Uhr, kam es im Bereich des Zeppelindamm in Bochum zu einem Verkehrsunfall. Ein 48-jähriger Wattenscheider fuhr mit seinem Auto in Richtung Wattenscheid Mitte. Zeitgleich fuhr ein 29-jähriger Bochumer mit seinem Krad rechts neben dem Pkw in die gleiche Richtung. In Höhe der Varenholzstraße kam es zu einer seitlichen Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Verletzt wurde niemand. Die noch andauernden Ermittlungen des Verkehrskommissariats haben jedoch noch nicht zur Klärung der Unfallursache geführt. Aktuell wird ein Zeuge gesucht, der sich zum Unfallzeitpunkt mit einem Krad an der Unfallstelle befunden hat. Dieser wird gebeten, sich zur Geschäftszeit unter der Rufnummer 0234 909-5231 zu melden.

