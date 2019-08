Polizei Bochum

POL-BO: Einbruch in Schwimmbadkiosk

Herne (ots)

In der Nacht vom 27. auf den 28. August, zwischen 20 Uhr und 12 Uhr, kam es in Herne im Schwimmbad an der Bergstraße 27 zu einem Einbruch. Unbekannte Kriminelle überkletterten einen Zaun und gelangte so auf das dortige Freibadgelände. Hier verschafften sie sich gewaltsam Zutritt zum Schwimmbadkiosk und entwendeten Getränke und eine Registrierkasse. Anschließend flüchteten sie unerkannt. Das Bochumer Kriminalkommissariat 35 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234 909-8505 um Zeugenhinweise.

