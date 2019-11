Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zweibrücken

Fahrt unter Betäubungsmitteln

Zweibrücken (ots)

Am Freitag den 01.11.2019, gegen 19:45 Uhr, wurde ein 18-jähriger Autofahrer in der Gottlieb-Daimler-Straße in Zweibrücken einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle ergaben sich bei dem 18-jährigen aus der Gemeinde Gersheim Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmitteln. Der Fahrer räumte gegenüber den Beamten ein, zwei Stunden zuvor Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Dem Fahrer wurde anschließend eine Blutprobe entnommen. Bei der Durchsuchung des PKW wurde zudem noch eine geringe Menge an Marihuana aufgefunden. Neben den verkehrsrechtlichen Folgen wird gegen den Fahrer zudem noch wegen des Besitz/Erwerb von Betäubungsmittel ermittelt.

